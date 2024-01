Halliburton Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Aktienkurs von Halliburton hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,12 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 23,33 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -23,22 Prozent für Halliburton entspricht. Der gesamte "Energie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 23,33 Prozent im letzten Jahr, wobei Halliburton 23,22 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Halliburton-Aktie wurden 9 Einstufungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet. Daraus ergibt sich im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Halliburton vor. Die durchschnittlichen Kursziele ergeben sich auf 48,44 USD, was bedeutet, dass die Aktie ausgehend vom letzten Schlusskurs (35,97 USD) um 34,68 Prozent steigen könnte. Die resultierende Empfehlung ist somit "Gut".

Der gleitende Durchschnittskurs der Halliburton beläuft sich mittlerweile auf 36,19 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 35,97 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -0,61 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 37,35 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit -3,69 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz, lassen starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation sich präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Halliburton in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien und deutet auf ein gestiegenes Interesse für diese Aktie hin. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

