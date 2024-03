Halliburton Aktie: Kracht es jetzt richtig?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Halliburton von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die Redaktion hat zusätzlich exakt berechenbare Signale herausgefiltert und dabei 7 Schlecht-Signale gefunden. Daher wird dieser Auswertung eine "Schlecht" Empfehlung zugeordnet. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Halliburton 11. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 29. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft. Die Aktie erhält in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung für Halliburton hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat ebenfalls eine verringerte Aktivität für Halliburton in den letzten vier Wochen gemessen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,86 %, liegt der Ertrag für Investoren in die Aktie von Halliburton gegenüber dem Durchschnitt der Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen um 17,98 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns.