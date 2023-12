Halliburton Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Halliburton nun bei 36,06 USD liegt, während der Aktienkurs bei 35,89 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -0,47 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt derzeit 38,79 USD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Perspektive einen Abstand von -7,48 Prozent aufweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Halliburton mit einer Dividendenrendite von 1,55 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" (23,53 %) niedriger, was einer Differenz von 21,98 Prozentpunkten entspricht. Daher kann die Ausschüttung als "Schlecht" bewertet werden.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Halliburton in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 Analystenbewertungen erhalten hat, wovon 10 als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 48,1 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 34,02 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Halliburton in diesem Abschnitt somit eine "Gut"-Bewertung.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Halliburton ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,45 auf, was 58 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" (29,98). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Sollten Halliburton Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Halliburton jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Halliburton-Analyse.

Halliburton: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...