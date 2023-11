Halliburton Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Sentiment und Buzz: Mit unserer Analyse können starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Halliburton jedoch kaum verändert. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Halliburton gemessen, weshalb die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Analysteneinschätzung: Aktuell wird die Halliburton-Aktie von Analysten mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten setzt sich dieses Rating aus 11 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Es liegen keine Analystenupdates zu Halliburton aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 48,55 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 30,15 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält das Wertpapier eine "Gut"-Empfehlung. Alles in allem wird Halliburton für diesen Abschnitt der Analyse eine "Gut"-Bewertung zugesprochen.

Anleger: Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Halliburton auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Halliburton in den sozialen Medien aufgegriffen. Somit erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Analyse wurde zudem durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Gut" Bewertung, da fünf konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen (4 "Gut", 1 "Schlecht"). Folglich wird Halliburton hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Dividende: Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen schüttet Halliburton derzeit niedrigere Dividenden aus. Der Unterschied beträgt 13,05 Prozentpunkte (1,55 % gegenüber 14,6 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".