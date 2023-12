Halliburton Aktie: Es wird konkret!

Halliburton hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,55 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,14 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie. In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 bei 18,6 Punkten, was darauf hindeutet, dass Halliburton überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen keine Über- oder Überverkauft-Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf den Aktienkurs hat Halliburton in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,12 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Underperformance von -42,76 Prozent bedeutet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In der Diskussion in den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv eingestellt gegenüber Halliburton, jedoch waren die neuesten Nachrichten hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Mehrheit der Handelssignale zeigt eine positive Richtung, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Halliburton von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Halliburton kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Halliburton jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Halliburton-Analyse.

Halliburton: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...