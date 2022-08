Haller richtet Botschaft an BVB-Fans: Weiß Unterstützung zu schätzen

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

DORTMUND (dpa-AFX) - Der an einem bösartigen Hodentumor erkrankte Sébastien Haller hat eine Botschaft an die Fans von Borussia Dortmund gerichtet. Bei der Saison-Eröffnung des BVB am Sonntag im Signal Iduna Park wurde ein Video des 28 Jahre alte Ivorers eingespielt. "Wie ihr wisst, kann ich heute nicht bei euch sein. Ich weiß eure Unterstützung sehr zu schätzen", sagte Haller. "Ich freue mich darauf, vor euch und der gelben Wand zu spielen. Ich wünsche euch einen guten Start in die Saison. Ich werde die Spiele verfolgen und wünsche euch alles Gute."

Zuvor hatte Dortmund am Samstag mitgeteilt, dass sich die Tumorerkrankung beim Neuzugang als bösartig erwiesen habe und eine Chemotherapie notwendig sei. Die Heilungschancen für den ehemaligen Frankfurter stehen laut BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl "sehr gut". Haller wird nun monatelang fehlen. Der Revierclub hatte den Stürmer für 30 Millionen Euro von Ajax Amsterdam als Ersatz für den zu Manchester City gewechselten Erling Haaland verpflichtet. Der BVB ist auf der Suche nach Ersatz./lü/DP/zb