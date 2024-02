Hallador Energy Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Indikatoren für Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Wir haben die Aktie von Hallador Energy in Bezug auf diese beiden Faktoren hin untersucht und festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hallador Energy weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Hallador Energy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Hallador Energy-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,41 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,47 USD liegt, was einer Differenz von -28,24 Prozent entspricht. Auf dieser Basis bewerten wir die Aktie als "Schlecht". Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (9,03 USD) liegt der letzte Schlusskurs darunter (-17,28 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hallador Energy-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt Hallador Energy mit einer Rendite von -3,53 Prozent mehr als 32 Prozent darunter. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 28,79 Prozent, wobei Hallador Energy mit 32,32 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hallador Energy bei 3,38, was unter dem Branchendurchschnitt (88 Prozent) liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weist einen Wert von 27,75 auf. Die Aktie ist damit aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.