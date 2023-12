Hallador Energy Aktie: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Der Aktienkurs von Hallador Energy hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Energie-Sektor eine Rendite von 14,83 Prozent erzielt, was mehr als 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in diesem Zeitraum eine mittlere Rendite von 42,07 Prozent, wobei Hallador Energy mit 27,24 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hallador Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,4 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 9,35 USD lag, was einer Abweichung von -10,1 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,07 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 4, was bedeutet, dass die Börse 4,75 Euro für jeden Euro Gewinn von Hallador Energy zahlt. Dies ist 85 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als "Unterbewertet" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden weist Hallador Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,2 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

