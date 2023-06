Hall of Fame deutscher Biotechnologie-Unternehmen veröffentlicht

Berlin (ots) -Die Pandemie hat der Welt vor Augen geführt, was Biotechnologie-Unternehmen mit Impfstoffen für unsere Gesellschaft leisten können. Doch deutsche Biotechnologie-Unternehmen können noch viel mehr. Sie entwickeln Diagnostika und Therapien, liefern wichtige Produkte für Forschung, Entwicklung und Herstellung oder machen industrielle Prozesse mit ihrem Knowhow nachhaltiger. Mehr als 900 Biotech-Unternehmen mit rund 50.000 Mitarbeitenden sind in Deutschland aktiv. Viele davon haben als Ausgründung aus Universitäten klein angefangen - und viele davon sind heute ausgesprochen erfolgreich und global aktiv. Die neu eingerichtete "Hall of Fame" deutscher Biotechnologie-Unternehmen präsentiert erstmals Beispiele dieser Unternehmen in kompakter Form und erzählt ihre bemerkenswerten Erfolgsgeschichten.Oliver Schacht, Vorstandsvorsitzender der BIO Deutschland, sagt: "Unsere Branche ist äußerst vielseitig und erfolgreich. Wir leisten weit mehr, als in "Lichtgeschwindigkeit" Corona-Impfstoffe zur Verfügung zu stellen. Wir Biotech-Unternehmerinnen und -Unternehmer entwickeln und vermarkten Diagnostika, wir entwickeln und vermarkten Therapeutika. Wir stellen auch wichtige Vorprodukte, Moleküle und Zellen für die Produktion von Therapeutika her und sichern so unsere Lieferketten und Knowhow am Standort Deutschland. Wir optimieren und produzieren Enzyme, um Produkte nachhaltiger zu machen und vieles weiteres mehr. Unsere neue Biotech 'Hall of Fame' beschreibt erstmals beispielhaft Erfolgsgeschichten deutscher Biotechnologie-Unternehmen. Diese zeigen eindrücklich, wie wichtig Start-ups und Spin-offs als Innovationsmotor Deutschlands sind und wie breit unsere Palette an Innovationen für unsere Gesellschaft ist."Die Biotech "Hall of Fame" umfasst aktuell die Erfolgsgeschichten von zehn deutschen Biotechnologie-Unternehmen, die alle klein, als Start-up oder Spin-off angetreten sind und ihre Geschäftsideen erfolgreich umgesetzt haben. Sie soll weiter befüllt werden in den nächsten Jahren.Hier geht es zur Biotech "Hall of Fame": www.biodeutschland.org/de/biotech-hall-of-fame.htmlDie englischen Seiten finden Sie hier: www.biodeutschland.org/en/biotech-hall-of-fame.htmlDownload:Der Text dieser Pressemitteilung steht für Sie unter www.biodeutschland.org/de/pressemitteilungen-uebersicht.html zur Verfügung.Über BIO Deutschland:Die BIO Deutschland e. V. mit über 370 Mitgliedern - Unternehmen, BioRegionen und Branchen-Dienstleister - und Sitz in Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, in Deutschland die Entwicklung eines innovativen Wirtschaftszweiges auf Basis der modernen Biowissenschaften zu unterstützen und zu fördern. Oliver Schacht, Ph. D., ist Vorstandsvorsitzender der BIO Deutschland.Weitere Informationen unter: www.biodeutschland.orgFördermitglieder der BIO Deutschland und Branchenpartner sind:AGC Biologics, Avia, Baker Tilly, Bayer, BioSpring, Boehringer Ingelheim, Centogene, Citeline, CMS Hasche Sigle, Deutsche Bank, Ernst & Young, Evotec, KPMG, Lonza, Merck, Miltenyi Biotec, MorphoSys, Novartis, Pfizer, PricewaterhouseCoopers, QIAGEN, Rentschler Biopharma, Roche Diagnostics, Sanofi Aventis Deutschland, SAP, Schmidt Versicherungs Treuhand, Simmons & Simmons, Springer Nature, Thermo Fisher Scientific, Vertex Pharmaceuticals, Vibalogics, ZETA.Pressekontakt:BIO Deutschland e. V.Dr. Claudia EnglbrechtSchützenstraße 6a10117 BerlinTel: +49-30-2332 164 32 / Mobil: +49 151 14067326E-Mail: englbrecht@biodeutschland.orgWeb: www.biodeutschland.orgOriginal-Content von: BIO Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell