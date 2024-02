Hall of Fame Resort Entertainment Co Aktie: Was geht denn hier ab?

Die technische Analyse der Hall Of Fame Resort & Entertainment-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,83 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 3,135 USD um 46,23 Prozent darunter liegt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,39 USD) liegt mit einer Abweichung von -7,52 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überkauft ist, da der 7-Tage-RSI bei 80,07 Punkten liegt. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 64,06, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionintensität im Internet deutet auf unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Hall Of Fame Resort & Entertainment-Aktie hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt eine neutrale Haltung der Anleger, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Hall Of Fame Resort & Entertainment-Aktie eine überwiegend "Schlecht"-Bewertung basierend auf technischer Analyse, RSI, Sentiment und Buzz.