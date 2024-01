Halfords Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Halfords. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 96,81 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Halfords momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Schlecht" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt, dass Halfords überkauft ist (Wert: 70,39), und somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Schlecht"-Rating. Zusammengefasst wird Halfords somit für diesen Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte bei Halfords in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Halfords in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Gut". In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Neutral"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Halfords für diese Stufe daher ein "Gut".

Die Diskussionen rund um Halfords auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit gibt es keine klare Richtung in der Kommunikation. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Halfords sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Halfords beträgt bezogen auf das Kursniveau 5,21 Prozent und liegt mit 0,89 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (6,09) für diese Aktie. Halfords bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Neutral"-Bewertung.