Halfords Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Aktie von Halfords ein neutrales Rating. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7, der die Bewegungen über sieben Tage misst, ergibt sich ein Wert von 43,35, während der RSI25, der die Bewegungen über 25 Tage misst, einen Wert von 62,67 aufweist. Beide Werte führen zu einer neutralen Einstufung des Relative Strength Indikators.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Halfords im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 1,78 Prozent erzielt, was minimal unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 3,29 Prozent, wobei Halfords mit 1,51 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Halfords als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 16,39 liegt die Aktie insgesamt 49 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der 32,32 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Halfords eine mittlere Aktivität in den Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einem insgesamt schlechten langfristigen Stimmungsbild führt. Daher wird der Aktie in diesem Bereich ein neutrales Rating zugeordnet.