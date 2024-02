Halfords ADR Aktie: Am Scheideweg

Die technische Analyse der Halfords-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 198,79 GBP lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 186,9 GBP, was einem Unterschied von -5,98 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 185,17 GBP, was einem Anstieg von +0,93 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf kurzfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Halfords-Aktie bei -6,06 Prozent, was mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Bereich "Spezialität Einzelhandel" mit einer mittleren Rendite von -4,09 Prozent liegt die Aktie mit 1,97 Prozent darunter. Aus diesem Grund erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Halfords mit 5,21 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent. Aufgrund dessen wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, wurde das Unternehmen im letzten Monat mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Daher erhält die Halfords-Aktie ein "Gut"-Rating.