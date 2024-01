Haleon Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Haleon":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Haleon wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 9,92 Punkten, was darauf hinweist, dass Haleon überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Vergleich dazu ist der 25-Tage-RSI weniger stark schwankend und zeigt an, dass Haleon auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die Aktie von Haleon langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten erhielt Haleon 2 positive, 1 neutrale und 1 negative Bewertung. Für den letzten Monat liegen keine aktualisierten Analystenbewertungen vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 342,25 GBP, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Haleon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 329,41 GBP. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 338,45 GBP, was einem Unterschied von +2,74 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 326,29 GBP, und da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+3,73 Prozent), erhält die Haleon-Aktie auch in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Haleon. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.