Haleon Aktie: Wann tut sich was?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Haleon ist insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen, die analysiert wurden, um zusätzliche Informationen über die Aktie zu gewinnen. Dabei wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führte. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Haleon jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bei Haleon festgestellt. Dies führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Haleon einmal mit "Gut" und einmal mit "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung seitens institutioneller Analysten führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Haleon vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung des aktuellen Kurses von -0,03 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 331,5 GBP, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI von Haleon in den letzten 7 Tagen liegt bei 46,25 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung (Wert: 48,67). Somit erhält Haleon eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.