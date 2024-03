Haleon Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Haleon":

Die technische Analyse der Haleon-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 326,19 GBP liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 324 GBP, was einen Unterschied von -0,67 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 324,08 GBP zeigt mit einem Unterschied von -0,02 Prozent eine ähnliche Tendenz, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Zusammen ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik von Haleon.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Hingegen wurde das Unternehmen häufiger als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, weshalb hier ein "Gut"-Rating vergeben wird.

Anhand von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien ergibt sich, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Haleon diskutiert wurde. An neun Tagen überwog die positive Kommunikation, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen, weshalb die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Haleon-Aktie abgegeben, wovon eine als "Gut" und eine als "Schlecht" bewertet wurde. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 331,5 GBP, was ein Aufwärtspotential von 2,31 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Zahlen wird eine "Neutral"-Empfehlung für die Aktie ausgesprochen. Insgesamt erhält Haleon somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.