Haleon Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Haleon zeigt eine neutrale Bewertung. Der RSI beträgt 34,68, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer schlechten Bewertung führt. Eine Analyse der Kommentare ergab jedoch auch 4 positive Signale, was zu einer neutralen Einschätzung führt. In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Haleon neutral bewertet, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 331 GBP, was einer neutralen Empfehlung entspricht. Die Diskussionsintensität im Netz war gering, was zu einer schlechten Bewertung führt, aber die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung und führt zu einer guten Gesamtbewertung für Haleon.

Sollten Haleon Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Haleon jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Haleon-Analyse.

Haleon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...