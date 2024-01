Haleon Aktie: Es geht auch anders!

Die technische Analyse der Haleon-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 329,3 GBP liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 330,85 GBP weicht um +0,47 Prozent davon ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 326,05 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt nur um +1,47 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Haleon-Aktie also ein neutrales Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Haleon insgesamt 4 Analystenbewertungen, wovon 2 als "Gut", 1 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Bewertung ist somit ebenfalls neutral. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 3,45 Prozent, was auch zu einer neutralen Empfehlung führt.

Die Stimmung rund um die Aktien von Haleon wurde sowohl anhand von Analysen aus Bankhäusern als auch vom langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität bei den Beiträgen und Diskussionen, was zu einer schlechten Bewertung führte. Allerdings gab es eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer guten Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Betrachtung von sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Haleon, was zu einer guten Bewertung führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls ein gutes Rating, was insgesamt zu einer positiven Einschätzung der Stimmung rund um die Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung der Haleon-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Analystenbewertungen und der Stimmung und Aktivität rund um die Aktie.