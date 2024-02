Halcyon Agri Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Innovid Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und gilt als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Halcyon Agri-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der ebenfalls 50 beträgt. Auch hier ist die Halcyon Agri-Aktie weder überkauft noch verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Halcyon Agri.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Halcyon Agri mit 0 Prozent 9,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der bei 9 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Halcyon Agri liegt bei 50, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (KGV von 19,43) um etwa 158 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist Halcyon Agri damit überbewertet und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Wenn es um das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie geht, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Stufe für Halcyon Agri führt.