Halcyon Agri Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Halcyon Agri herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Halcyon Agri weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass Halcyon Agri weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher ebenfalls mit "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Halcyon Agri von 0,41 SGD mit 0 Prozent Entfernung vom GD200 (0,41 SGD) im neutralen Bereich. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Halcyon Agri-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Anhand der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den sozialen Medien wurde Halcyon Agri in den vergangenen zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 65,31 Prozent erzielt, was 77,12 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt Halcyon Agri aktuell 77,12 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.