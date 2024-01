Halcyon Agri Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Halcyon Agri-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,41 SGD für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug ebenfalls 0,41 SGD, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Halcyon Agri-Aktie liegt bei 50, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was die Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage bestätigt.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Halcyon Agri-Aktie eine Rendite von 65,31 Prozent erzielt, was mehr als 79 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat die Aktie mit einer Rendite von 78,72 Prozent deutlich besser abgeschnitten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Diskussion über die Halcyon Agri-Aktie in den letzten zwei Wochen. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.