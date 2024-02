Halberd Corp Aktie: Immer mit der Ruhe

Die technische Analyse der Halberd-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,01 USD liegt. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,0102 USD verzeichnet, was einem Unterschied von +2 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,01 USD liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+2 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie haben wir die Stimmung bei Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein neutrales langfristiges Stimmungsbild. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Halberd blieb ebenfalls unverändert, was zu einem neutralen Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Halberd in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass hauptsächlich positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Halberd liegt bei 29,63, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer guten Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41, was auf eine neutrale Situation hinweist und zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Einstufung für diese Kategorie.