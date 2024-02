Hakuhodo Dy Holdingsadr löst Jubelsturm aus!

Die Aktie von Hakuhodo Dy hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 1323,76 JPY verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 1408 JPY lag, was einem Unterschied von +6,36 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (1112,97 JPY) mit +26,51 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Im Hinblick auf den Relative Strength-Index wird die Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 15,35 und der RSI25-Wert liegt bei 25,1, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Hakuhodo Dy in den letzten Monaten durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Insgesamt erhält die Hakuhodo Dy-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Relative Strength-Index, des Sentiments und des Anleger-Feedbacks ein "Gut"-Rating.