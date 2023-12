Hakuhodo DY Holdings Aktie: Das kann keiner glauben

Die Hakuhodo Dy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich einen Schlusskurs von 1404,79 JPY erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 1061 JPY, was einem Unterschied von -24,47 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (1170,45 JPY) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -9,35 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Neben der technischen Analyse wird auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung im Internet ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigen die Untersuchungen eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch die Anleger-Stimmung auf den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen wurden.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen analysiert. Der RSI für die Hakuhodo Dy liegt bei 58,06 und der RSI25 bei 68, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet.

Insgesamt erhält die Hakuhodo Dy-Aktie aus technischer und sentimentaler Sicht eine "Neutral"-Bewertung.