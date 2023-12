Hakuhodo DY Holdings Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral betrachtet werden. Der RSI der Hakuhodo Dy liegt bei 51,85, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 55,71 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hakuhodo Dy-Aktie gemäß der trendfolgenden Indikatoren als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass der aktuelle Schlusskurs unter diesen Durchschnitten liegt, was auf einen Abwärtstrend hinweist.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Hakuhodo Dy-Aktie führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigen keine signifikante Tendenz, und die Intensität der Diskussionen ist ebenfalls neutral.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde Hakuhodo Dy in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also ein neutraler bis negativer Trend für die Hakuhodo Dy-Aktie, basierend auf dem RSI, der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.