Hakluyt startet neuen Investitionszweig und verzeichnet ein weiteres Jahr starken Wachstums

London, 29. März 2023 (ots/PRNewswire) -Hakluyt, die globale strategische Beratungsfirma für Unternehmen und Investoren, hat das zweite Closing seines neuen Investmentfonds Hakluyt Capital bekannt gegeben, mit dem das Unternehmen die vielversprechendsten Unternehmen der Welt in Ihrem Wachstum unterstützen wird.Zeitgleich veröffentlicht Hakluyt seine jüngsten Finanzergebnisse, die zeigen, dass der Gewinn in dem am 30. Juni 2022 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr um 28% gestiegen ist.Hakluyt berät rund 40 Prozent der nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen der Welt und mehr als drei Viertel der 20 größten Private-Equity-Firmen nach verwaltetem Vermögen. Hakluyt Capital bietet Unternehmen, die sich in der Wachstumsphase befinden, die Möglichkeit, neben finanziellen Investitionen auch von Hakluyts einzigartigen globalen Verbindungen und Beratungskompetenzen zu profitieren.Hakluyt Capital wird Investitionen führender Risikokapitalfonds begleiten und sich an Finanzierungen in den Serien B bis D für Unternehmen mit internationalen Ambitionen und hohem Wachstumspotenzial beteiligen. Das hauseigene Beratungsteam von Hakluyt wird die Portfoliounternehmen des Fonds dabei mit Einführungen und strategischer Beratung unterstützen.Varun Chandra, geschäftsführender Gesellschafter von Hakluyt, sagte: "Ich bin sehr stolz darauf, dass Hakluyt ein geschätzter Denkpartner für viele der weltweit größten Unternehmen und Investmentfonds ist, und es ist äußerst spannend, dass wir mit Hakluyt Capital nun das Gleiche für eine ausgewählte Gruppe der dynamischsten und innovativsten Wachstumsunternehmen tun können. Durch die Kombination von Finanzinvestitionen mit unserer einzigartigen Vernetzung, unserem Urteilsvermögen und unserer Expertise haben wir ein Instrument geschaffen, das der nächsten Generation von globalen Wirtschaftsführern helfen wird, ihre Ambitionen zu verwirklichen. Wie die jüngsten Finanzergebnisse von Hakluyt zeigen, befinden wir uns auf einem guten Weg, und Hakluyt Capital markiert ein aufregendes neues Kapitel im Wachstum unseres Unternehmens und in der Erweiterung unserer Beratungskapazitäten."Der geschäftsführende Gesellschafter von Hakluyt Capital, Nick Bidmead, fügte hinzu: "Ich freue mich, unseren neuen Investmentfonds zu leiten. Hakluyt Capital ist in der Lage, Unternehmen in der Wachstumsphase bei der Entfaltung ihres Potenzials wirkungsvoll und praxisnah zu unterstützen, und ich freue mich darauf, mit inspirierenden und ehrgeizigen Gründern zusammenzuarbeiten, um ihre Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben."Hinweise für die RedaktionHakluyt ist ein strategisches Beratungsunternehmen, das mit Unternehmensleitern und Investoren auf der ganzen Welt bei ihren wichtigsten wirtschaftlichen Fragen zusammenarbeitet. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.hakluytandco.com.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hakluyt-startet-neuen-investitionszweig-und-verzeichnet-ein-weiteres-jahr-starken-wachstums-301784953.htmlPressekontakt:Connie Fisher,cfisher@milltownpartners.com,+44 (0) 7538 086651,Anna Stojanovic,astojanovic@milltownpartners.com,+44 (0) 7594 510140Original-Content von: Hakluyt, übermittelt durch news aktuell