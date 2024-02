Hakim Unique Internet, tut es schon wieder!

Die aktuelle Kursentwicklung der Strait Innovation Internet-Aktie zeigt aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal, da der Kurs von 2,73 CNH um 35 Prozent unter dem GD200 (4,2 CNH) liegt. Ebenso weist der GD50, der die Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, mit 3,68 CNH einen Abstand von -25,82 Prozent auf, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal zu bewerten ist.

Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf die Strait Innovation Internet-Aktie in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Jedoch haben unsere Programme in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen eine erhöhte Diskussionsintensität festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Informationstechnologie" hat die Strait Innovation Internet-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -49,15 Prozent erzielt, was 30,61 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -19,99 Prozent, wobei die Aktie aktuell 29,16 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien wurden die Meinungen der Anleger in den letzten zwei Wochen als eher neutral eingestuft. Jedoch wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Meinungen zur Aktie geäußert. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

