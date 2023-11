Hakim Unique Internet Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Sentiment und Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren eine Rolle, sondern auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Strait Innovation Internet folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, war durchschnittlich aktiv. Daher wird die Aktie von Strait Innovation Internet in Bezug auf diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt wird daher die Aktie von Strait Innovation Internet als "Neutral" bewertet.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Strait Innovation Internet beträgt 38. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" bei 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Strait Innovation Internet somit weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Anleger: Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer rot, was auf negative Diskussionen hindeutet. Überwiegend neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den letzten Tagen wurde verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Strait Innovation Internet diskutiert. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Strait Innovation Internet liegt bei 89,74, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,22 und wird somit als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Aktie.