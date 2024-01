Haixin Foods Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength-Index (RSI), ein bekanntes Signal der technischen Analyse, betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI von Haixin Foods liegt bei 87,14 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, steht bei 59,52 und wird daher als neutral bewertet. Zusammen ergibt dies eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Stimmungsbild für Haixin Foods hat sich in den letzten Wochen deutlich in Richtung negativ verändert. Dies basiert auf der Auswertung von Beiträgen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigen. Da hier negative Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb dies als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Haixin Foods hierfür eine Bewertung von "Schlecht".

Im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche hat Haixin Foods in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,74 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien durchschnittlich um -10,69 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +3,95 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Performance von Haixin Foods mit -6,74 Prozent über dem Durchschnitt von -10,9 Prozent, was zu einer weiteren Überperformance und somit zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Haixin Foods-Aktie mit 5,75 CNH eine +2,13-prozentige Entfernung vom GD200 (5,63 CNH) aufweist. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, steht bei 5,93 CNH, was einen Abstand von -3,04 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Haixin Foods-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.