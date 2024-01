Haixin Foods Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Dividende von Haixin Foods steht aktuell im Verhältnis von 1 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche entspricht. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Haixin Foods neutral.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 210,83 auf, ähnlich dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Die Abweichung beträgt derzeit 0 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Nahrungsmittel". Auf Grundlage dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich konnte Haixin Foods in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,74 Prozent verzeichnen. Dies stellt eine Outperformance von +3,95 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Nahrungsmittel"-Branche dar. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite bei -10,9 Prozent, wobei Haixin Foods um 4,16 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Haixin Foods eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien und führt zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht". Hinsichtlich der Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb diese mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält Haixin Foods für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.