Haixin Foods Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor hat Haixin Foods eine Rendite von 1,73 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Nahrungsmittel-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -10,46 Prozent. Hier hat Haixin Foods mit einer Rendite von 12,19 Prozent deutlich bessere Ergebnisse erzielt. Diese positive Entwicklung führte im vergangenen Jahr zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen wurde bei Haixin Foods eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine negative Tendenz zeigen. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Haixin Foods in dieser Kategorie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Haixin Foods-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,64 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 5,84 CNH weicht somit um +3,55 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,92 CNH) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-1,35 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Haixin Foods-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Haixin Foods liegt bei 58,43, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60,78, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem "Neutral"-Rating führt.