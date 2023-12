Haixin Foods Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als überverkauft, während 70 bis 100 als überkauft und dazwischen als neutral betrachtet werden. Haixin Foods hat einen RSI von 73,53, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, zeigt einen Wert von 41,21, was als neutral angesehen wird. Insgesamt wird das RSI-Signal als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Haixin Foods derzeit leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 0,14 Prozentpunkte, was zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Haixin Foods derzeit bei 5,66 CNH verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 6,13 CNH, was einen Abstand von +8,3 Prozent darstellt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 5,66 CNH erreicht, was ebenfalls einer Differenz von +8,3 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt Haixin Foods eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft.