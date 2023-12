Haivision Systems Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Haivision-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die interessante Erkenntnisse lieferte. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft derzeit bei 3,81 CAD, was die Einstufung der Aktie als "Schlecht" ergibt, da der Aktienkurs bei 3,55 CAD lag und somit einen Abstand von -6,82 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 3,57 CAD, was einer Differenz von -0,56 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Daraus ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Neutral" auf Basis der beiden Zeiträume.

Bei der Betrachtung des Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen weist die Haivision-Aktie einen Wert von 36,84 auf, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 53, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt resultiert daraus für den RSI die Einschätzung "Neutral".

Zusätzlich zur technischen Analyse spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eine Rolle. Hierbei wurden überwiegend positive Kommentare und Themen in den sozialen Medien zu Haivision in den letzten ein bis zwei Tagen ermittelt, weshalb die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft wird.

Die Betrachtung des Sentiments und des Buzz-Faktors über einen längeren Zeitraum zeigt eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich damit für die Haivision-Aktie eine neutrale Einschätzung auf der Grundlage der technischen Analyse, des RSI, der Anlegerstimmung und des Sentiments.