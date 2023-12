Haivision Systems Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die technische Analyse von Haivision-Aktien zeigt gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des letzten 200-Tage-Durchschnitts liegt bei 3,81 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 3,58 CAD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Auf der kurzfristigeren 50-Tage-Analysebasis liegt der Durchschnitt bei 3,57 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs ähnlich hoch liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Haivision-Aktien zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 31, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt dies mit einem Wert von 53,97, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken zeigt in den letzten Tagen überwiegend positive Themen, jedoch gab es auch Tage, an denen negative Kommunikation vorherrschte. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Haivision eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, sowie kaum Änderungen in der Stimmungsänderungsrate. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild.

Insgesamt ergibt die technische Analyse der trendfolgenden Indikatoren sowie das Anleger-Sentiment und der Buzz im Internet eine "Neutral"-Bewertung für Haivision-Aktien.