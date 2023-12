Haitongcurities Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Für die Haitong Securities-Aktie liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 72 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Haitong Securities ist in den sozialen Medien insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen der letzten Wochen hervorgeht. Es wurden 3 Schlecht- und 6 Gut-Signale identifiziert, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Haitong Securities-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,28 Prozent erzielt, was 11,54 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass die Aktie sowohl auf 200-tägiger als auch auf 50-tägiger Basis als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Haitong Securities-Aktie gemäß der analysierten Faktoren eine Gesamtbewertung von "Neutral".