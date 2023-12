Haitongcurities Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Haitong Securities: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor, zeigt Haitong Securities eine überdurchschnittliche Rendite von 16,28 Prozent, was mehr als 13 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,2 Prozent aufweist, übertrifft Haitong Securities mit einer Rendite von 10,08 Prozent deutlich. Diese positive Entwicklung hat dazu geführt, dass die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Haitong Securities-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 9,65 CNH liegt. Dieser Wert liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 9,43 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bei 9,81 CNH, was wiederum zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Haitong Securities-Aktie somit im Bereich der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Haitong Securities liegt bei 58, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 67 in einem neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie für diese Kategorie insgesamt die Einstufung "Neutral".

Die Anlegerstimmung zeigt sich größtenteils positiv gegenüber Haitong Securities. In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer überwiegend positiv eingestellt, mit insgesamt acht positiven und vier negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Haitong Securities eine "Gut"-Einschätzung. Jedoch zeigen Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale, die überwiegend in die "Schlecht"-Richtung zeigen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Haitong Securities von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating, während die Aktie in den anderen Kategorien neutral bewertet wird.