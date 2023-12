HaitongcuritiesADR Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Die Haitong Securities-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der derzeit bei 72 Punkten liegt, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Haitong Securities daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Finanzsektors hat die Haitong Securities-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,28 Prozent erzielt, was 11,54 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu anderen Wertpapieren aus der Branche "Kapitalmärkte" liegt die Rendite von Haitong Securities um 8,88 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Haitong Securities-Aktie zeigt, dass sie sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral. Weder positive noch negative Themen stehen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Darüber hinaus zeigen berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien 3 "Schlecht"- und 6 "Gut"-Signale, was insgesamt zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.