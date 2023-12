Xaar Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Xaar":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet trägt wesentlich zur Bewertung einer Aktie bei. Bei Xaar zeigen sich interessante Ausprägungen in Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Xaar in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Computer & Peripheriegeräte) ist Xaar aus fundamentaler Sicht überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 79,86, was einen Abstand von 17 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 68,39 bedeutet. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Xaar eine Performance von -38,46 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -3,13 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -35,34 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag Xaar mit einer Rendite von -11,88 Prozent deutlich darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.