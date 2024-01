Haitong Securities Aktie: Was passiert jetzt?

Der Aktienkurs von Haitong Securities hat im letzten Jahr eine Rendite von 79,47 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor eine Überperformance von 87,35 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -7,43 Prozent, wobei Haitong Securities aktuell um 86,91 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Leistung wurde die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Haitong Securities eingestellt waren. Positive Themen wurden an zwei Tagen diskutiert, während es keine negativen Diskussionen gab. An fünf Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls als neutral eingestuft. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Haitong Securities daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf Dividenden schüttet Haitong Securities derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Haitong Securities aktuell weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25-Wert von 33 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird, was wiederum zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral" führt.