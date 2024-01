Haitong Securities Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Eine Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt interessante Ausprägungen bei Haitong Securities. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Haitong Securities in den letzten 12 Monaten eine Performance von 79,47 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -7,51 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +86,98 Prozent für Haitong Securities. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei -8,7 Prozent im letzten Jahr, wobei Haitong Securities 88,17 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an fünf Tagen positive Themen überwogen und an einem Tag negative Kommunikation vorherrschte. In den vergangenen Tagen gab es jedoch verstärkt negative Diskussionen über Haitong Securities, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird ein Durchschnitt von 0,91 HKD für den Schlusskurs der Haitong Securities-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen errechnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,51 HKD, was eine Differenz von +65,93 Prozent bedeutet und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 1,48 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält Haitong Securities eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.