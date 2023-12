Haitong Securities Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die technische Analyse der Haitong Securities basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt derzeit eine Einstufung als "Neutral". Der GD200 des Wertes liegt bei 9,65 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (9,56 CNH) um -0,93 Prozent über diesem Trendsignal liegt.

Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 9,83 CNH, was einer Abweichung von -2,75 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der aktuelle RSI-Wert der Haitong Securities liegt bei 65, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Auch die RSI25-Erweiterung auf 25 Tage zeigt einen Wert von 66, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutenden Tendenzen in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den sozialen Medien wurde die Haitong Securities in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Somit befindet sich die Anleger-Stimmung auf einer neutralen Ebene, wobei auch 5 Schlecht-Signale herausgefiltert wurden, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.