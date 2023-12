Haitong Securities Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "UCB":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Haitong Securities liegt bei 37,78, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird für diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf Sentiment und Buzz kann man starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Haitong Securities in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Auch dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Haitong Securities. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Haitong Securities daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt auch zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Haitong Securities von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Haitong Securities aktuell bei 9,66 CNH. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 9,37 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -3 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit ein Niveau von 9,71 CNH hat, entspricht ebenfalls einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".