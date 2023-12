Haitian Aktie: So schnell kann es gehen

Die Aktienanalyse von Haitian zeigt gemischte Signale in Bezug auf Dividendenrendite, Fundamentaldaten, technische Analyse und den Relative Strength Index (RSI). Die Dividendenrendite von Haitian beträgt derzeit 2,74 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,3 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Haitian mit einem Wert von 11,91 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Das verhältnismäßig niedrige KGV führt zu einer Einstufung als "günstig" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Haitian-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 18,77 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 18,2 HKD nur um -3,04 Prozent davon abweicht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 19,03 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nur um -4,36 Prozent darunter. Beide Werte führen zu einer Gesamteinschätzung der Haitian-Aktie als "Neutral" auf der Grundlage der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Haitian liegt bei 68,93 und der RSI25 bei 56,53, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Haitian-Aktie, basierend auf verschiedenen Analysekriterien.