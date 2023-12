Haisco Pharmaceutical-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Haisco Pharmaceutical-Aktie wird derzeit in verschiedenen Bereichen bewertet, um einen umfassenden Überblick über ihre Entwicklung zu erhalten.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 23,7 CNH. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 22,29 CNH, was einer Abweichung von -5,95 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (23,72 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -6,03 Prozent bedeutet. Infolgedessen wird die Aktie auf der Grundlage der technischen Analyse insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Aspekte weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Haisco Pharmaceutical einen aktuellen Wert von 66 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Arzneimittelbranche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus dieser Perspektive ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Beurteilung des Sentiments und Buzz basiert auf der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz. Hier zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Haisco Pharmaceutical in den vergangenen Monaten zugenommen hat, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Abschließend zeigt der Branchenvergleich des Aktienkurses, dass Haisco Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +8,94 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Arzneimittelbranche erzielt hat. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor liegt die Performance um 11,05 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie als "Gut".