Haisco Pharmaceutical Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Aktienkurs von Haisco Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,36 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt nur um 0,25 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Haisco Pharmaceutical im Branchenvergleich eine Outperformance von +8,11 Prozent erreicht hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -2,05 Prozent, und Haisco Pharmaceutical lag 10,41 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Haisco Pharmaceutical diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie eine Einstufung als "Gut" bezüglich der Stimmung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Haisco Pharmaceutical beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -1,5 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" bedeutet. Daher erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz kann Haisco Pharmaceutical über einen längeren Zeitraum betrachtet werden. Dabei hat die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine Einstufung als "Gut" rechtfertigt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" für Haisco Pharmaceutical in diesem Punkt führt.