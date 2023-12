Haisco Pharmaceutical Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Haisco Pharmaceutical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 23,6 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 22,04 CNH, was einem Unterschied von -6,61 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 23,43 CNH zeigt einen Rückgang, wodurch die Aktie auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Haisco Pharmaceutical-Aktie also charttechnisch als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Haisco Pharmaceutical mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 1,48%. Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche erhält die Aktie daher auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 54, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Haisco Pharmaceutical-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 66,64 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also für die Haisco Pharmaceutical-Aktie ein eher durchwachsenes Bild, sowohl aus charttechnischer als auch aus fundamentaler Sicht.