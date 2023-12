Haisco Pharmaceutical Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Haisco Pharmaceutical erhält positive Bewertungen von Anlegern in den sozialen Medien, so die Analyse unserer Redaktion. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Haisco Pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 23,75 CNH. Der letzte Schlusskurs (23,39 CNH) weicht somit um -1,52 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 23,8 CNH nahe dem aktuellen Schlusskurs (-1,72 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Haisco Pharmaceutical bei 0 Prozent, was 1,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie von der Redaktion als "unrentables Investment" bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche erzielte Haisco Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,36 Prozent, während die durchschnittliche Performance der Branche bei 1,06 Prozent lag. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,31 Prozent im Branchenvergleich für Haisco Pharmaceutical. Zudem lag die Firma 9,7 Prozent über dem Durchschnittswert des "Gesundheitspflege"-Sektors. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.