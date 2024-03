Haisco Pharmaceutical Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Aktienbewertung des Unternehmens Haisco Pharmaceutical wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter auch die Kommunikation im Netz und die Anlegerstimmung. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich eine geringe Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin, was die Gesamtbewertung der Aktie auf "Schlecht" festlegt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten jedoch auf eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen in den letzten Wochen hin. Dies führt zu einer Einschätzung als "Gut" und einem entsprechenden Handelssignal. Trotzdem führt das Gesamtbild zu einem "Schlecht"-Signal und einer entsprechenden Einstufung der Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 41,65, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt, zeigt eine neutrale Einschätzung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Haisco Pharmaceutical im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche neutral. Das aktuelle KGV beträgt 72, was weder eine Unter- noch Überbewertung des Unternehmens signalisiert.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung der Aktie von Haisco Pharmaceutical.