Haisco Pharmaceutical Aktie: Ruhe bewahren!

Haisco Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Performance von 8,36 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt nur um 0,19 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +8,17 Prozent im Branchenvergleich für Haisco Pharmaceutical. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -1,98 Prozent verzeichnete, liegt Haisco Pharmaceutical um 10,35 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Haisco Pharmaceutical mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,47 Prozent. Basierend auf diesem Vergleich erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Hinsichtlich der fundamentalen Kriterien weist Haisco Pharmaceutical ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 66,64 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält das Unternehmen auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Haisco Pharmaceutical als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Haisco Pharmaceutical liegt bei 60,95, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum bei 63,37 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.