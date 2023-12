Haining China Leather Market Aktie: Das wird teuer!

Die technische Analyse der Haining China Leather Market-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,66 CNH liegt. Dieser Wert ist deutlich höher als der aktuelle Schlusskurs von 4,07 CNH, was einem Unterschied von -12,66 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (4,26 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nur knapp darunter (-4,46 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich überwiegend positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen zu Haining China Leather Market veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 76, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt eine neutralere Bewertung, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist.

Die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung der Haining China Leather Market-Aktie über einen längeren Zeitraum weist auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz hin. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Haining China Leather Market-Aktie eine eher negative Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index und der Diskussionsintensität.